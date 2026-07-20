В Москве заочно арестовали блогера Светова

МОСКВА, 20 июля./ТАСС/. Савеловский суд Москвы заочно отправил под стражу блогера Михаила Светова по делу о нарушении правил иностранного агента. Соответствующая отметка появилась в электронной картотеке суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Светову заочный арест», — сказано в базе данных. Блогер обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичное правонарушение).
Следственный комитет в августе 2023 года возбудил в отношении Светова уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, снованием для возбуждения дела стало публичное исполнение Световым песни, где в положительном ключе рассказывается о Степане Бандере. Первоначально Светов выложил видеоролик с исполнением песни в чате в мессенджере Telegram. Позднее другие участники чата выложили ее в публичный доступ.
Светов был включен Минюстом РФ в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. Он находится за пределами России и объявлен в розыск.