В Москве заочно арестовали блогера Светова

Следственный комитет в августе 2023 года возбудил в отношении Светова уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, снованием для возбуждения дела стало публичное исполнение Световым песни, где в положительном ключе рассказывается о Степане Бандере. Первоначально Светов выложил видеоролик с исполнением песни в чате в мессенджере Telegram. Позднее другие участники чата выложили ее в публичный доступ.