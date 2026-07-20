В Нижегородской области отменили беспилотную опасность

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен на территории Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«На территории Нижегородской области отменен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.
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