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В Ленобласти задержали несовершеннолетнего по подозрению в поджоге АЗС

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Несовершеннолетний задержан по подозрению в поджоге автозаправочных станций в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

«20 июля во Всеволожском районе Ленинградской области произошли возгорания на двух автозаправочных станциях. Предварительно, причастный к вышеуказанным происшествиям на АЗС задержан. Несовершеннолетний доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.