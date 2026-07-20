В Ленобласти задержали несовершеннолетнего по подозрению в поджоге АЗС

«20 июля во Всеволожском районе Ленинградской области произошли возгорания на двух автозаправочных станциях. Предварительно, причастный к вышеуказанным происшествиям на АЗС задержан. Несовершеннолетний доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.