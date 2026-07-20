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Число погибших в Белгородской области за день достигло девяти, раненых — до 69

Еще один человек погиб и 16 пострадали в Белгородской области из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штаб. Всего с начала суток в регионе погибли девять человек, ранены — 69.

Еще один человек погиб и 16 пострадали в Белгородской области из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штаб. Всего с начала суток в регионе погибли девять человек, ранены — 69.

Как указано в сообщении оперштаба Белгородской области, один мужчина погиб при ударе дрона по предприятию в селе Головино. Еще одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями шеи и плеча.

В селе Бессоновка из-за взрыва дрона на предприятии пострадала женщина. Еще один дрон взорвался на предприятии в селе Салтыково — мужчина получил осколочные ранения ног и живота. Кроме того, оперштаб сообщил о пострадавших в Белгороде, Шебекине, селах Бочковка, Ржевка, Вознесеновка, Прохоровка и Красная Яруга.

Днем 20 июля, как сообщал врио губернатора региона Александр Шуваев, беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Шебекино. Погибли четыре женщины и 17-летний подросток. Пострадали 27 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Еще один прилет пришелся на автомойку в Белгороде — один мужчина погиб, 10 пострадали.

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