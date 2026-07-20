Облил горючей жидкостью: житель Нижегородской области пытался сжечь жену

В Нижегородской области задержали мужчину, который пытался поджечь свою жену. Об этом информирует пресс-служба регионального управления СК РФ. Инцидент произошёл 18 июля.
Сообщается, что мужчина облил супругу и жилое помещение горючей жидкостью и попытался поджечь зажигалкой. Знакомые, которые в это время находились в доме, не дали ему это сделать.
Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного с особой жестокостью и общеопасным способом, сказано в релизе.
Накануне в Крыму нетрезвый мужчина, поссорившись с женой, несколько раз ее ударил, поджег матрас, облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и толкнул в огонь. Пострадавшую с ожогами различной степени тяжести экстренно госпитализировали.
За похожее преступление будут судить 66-летнего жителя Белоруссии. Мужчина, узнав, что жена собралась уйти от него, облил её горючей жидкостью и поджёг зажигалкой, а также уничтожил её паспорт.