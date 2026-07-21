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Мужчина в Мытищах облил колонку на АЗС и пытался ее поджечь

Мытищинский городской суд Московской области 20 июля 2026 года избрал меру пресечения в отношении Сокрутова Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Мытищинский городской суд Московской области 20 июля 2026 года избрал меру пресечения в отношении Сокрутова Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

По версии следствия, Сокрутов Д., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, 17 июля 2026 года пришел на территорию АЗС «Р.» в городе Мытищи, облил одну из колонок легковоспламеняющейся жидкостью и попытался ее поджечь. Довести преступление до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками АЗС.

Суд избрал Сокрутову Д. меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, говорится в сообщении.

Ранее 13-летний школьник из Подольска познакомился с «девушкой» в соцсетях и отправил свою геолокацию. После этого с ним связались мошенники, которые сообщили, что по этому месту нанесет удар украинская армия. Аферисты заставили подростка поджечь колонку на АЗС. По факту произошедшего завели уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.