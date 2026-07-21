Мужчина в Мытищах облил колонку на АЗС и пытался ее поджечь

По версии следствия, Сокрутов Д., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, 17 июля 2026 года пришел на территорию АЗС «Р.» в городе Мытищи, облил одну из колонок легковоспламеняющейся жидкостью и попытался ее поджечь. Довести преступление до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками АЗС.