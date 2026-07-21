Американский ветеран попытался сжечь правительственный небоскрёб в Нью-Йорке

Ранее Life сообщал, что в США за праздничные выходные 4 июля от огнестрела погибли 100 человек, ещё 340 ранены. Такие данные приводит правозащитная группа Gun Violence Archive. За три дня в стране произошло 20 эпизодов массовой стрельбы — это самый высокий показатель с 2021 года.