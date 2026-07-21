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ТАСС: задержан бывший мэр Каспийска Борис Гонцов

Бывший мэр дагестанского Каспийска Борис Гонцов задержан по делу о получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Бывший мэр дагестанского Каспийска Борис Гонцов задержан по делу о получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Детали уголовного дела неизвестны. Власти Дагестана сообщения о задержании Бориса Гонцова не подтверждали.

Борис Гонцов возглавил Каспийск в 2020 году. В ноябре 2025-го он был переизбран на пост главы городского округа. 5 июня 2026 года господин Гонцов объявил, что покидает должность по собственному желанию.

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