Подростка задержали за попытку поджечь АЗС в Ленобласти

Ранее 15-летняя девочка попыталась поджечь в Балашихе автозаправочную станцию (АЗС) под давлением неизвестного, с которым переписывалась в сети. Подробнее о том, как девочка из Балашихи не смогла зажечь бензоколонку шестью спичками, читайте здесь на KP.RU.