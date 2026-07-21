Подростка задержали за попытку поджечь АЗС в Ленобласти

На двух автозаправочных станциях в Ленинградской области произошло возгорание. Это случилось 20 июля во Всеволожском районе, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В поджогах подозревается подросток.
«Двадцатого июля во Всеволожском районе Ленинградской области произошли возгорания на двух автозаправочных станциях. Предварительно, причастный к вышеуказанным происшествиям на АЗС задержан», — говорится в сообщении ведомства, размещённом на канале «Петербургская полиция» на платформе «Макс».
Ранее 15-летняя девочка попыталась поджечь в Балашихе автозаправочную станцию (АЗС) под давлением неизвестного, с которым переписывалась в сети. Подробнее о том, как девочка из Балашихи не смогла зажечь бензоколонку шестью спичками, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что возбуждено уголовное дело о теракте в отношении 16-летнего парня, который поджег газораздаточную колонку.
Тем временем в Подмосковье задержали 16-летнюю школьницу, которая подожгла автозаправку.