В Севастополе сбили два БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников в Севастополе, уже сбито два дрона. Пострадавших, предварительно, нет, сообщил в своем канале в «Максе» губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в районе Северной стороны. По предварительной информации никто из людей не пострадал», — проинформировал он.
Ранее губернатор сообщал, что в городе объявлена воздушная тревога.
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