В Харькове и Сумах прогремели мощные взрывы

В Харькове прогремел взрыв, информирует телеканал «Общественное».
«В Харькове был слышен взрыв», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Сумах.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
По данным Минобороны РФ, военные нанесли удары по используемым в интересах украинских войск автозаправочным станциям и цистернам с топливом в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.