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Экс-депутата Рады Мосийчука* будут заочно судить за нападение на посольство РФ

В Москве будут заочно судить бывшего нардепа Игоря Мосийчука*

Источник: Комсомольская правда

В России начнется суд по уголовному делу в отношении бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука*. Оно уже зарегистрировано столичной инстанцией. Экс-нардепа будут заочно судить за нападение на посольство РФ в Киеве. О регистрации дела говорится в материале на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Стоит напомнить, что Игоря Мосийчука* заочно арестовали в РФ в 2020 году. По данным следствия, в 2016 году им и иными фигурантами дела был «грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения».

В материалах по уголовному делу сказано, что оно было зарегистрировано в суде 17 июля. Дата рассмотрения пока не назначена.

Суд в Москве также заочно арестовал общественника Михаила Светова**. Ему вменяют нарушение порядка деятельности иноагента.

*- внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

**- признан иностранным агентом в РФ.