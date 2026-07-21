Экс-депутата Рады Мосийчука* будут заочно судить за нападение на посольство РФ

В России начнется суд по уголовному делу в отношении бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука*. Оно уже зарегистрировано столичной инстанцией. Экс-нардепа будут заочно судить за нападение на посольство РФ в Киеве. О регистрации дела говорится в материале на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Стоит напомнить, что Игоря Мосийчука* заочно арестовали в РФ в 2020 году. По данным следствия, в 2016 году им и иными фигурантами дела был «грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения».
В материалах по уголовному делу сказано, что оно было зарегистрировано в суде 17 июля. Дата рассмотрения пока не назначена.
Суд в Москве также заочно арестовал общественника Михаила Светова**. Ему вменяют нарушение порядка деятельности иноагента.
*- внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
**- признан иностранным агентом в РФ.