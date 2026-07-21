Экс-депутата Рады Мосийчука* будут заочно судить за нападение на посольство РФ

В России начнется суд по уголовному делу в отношении бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука*. Оно уже зарегистрировано столичной инстанцией. Экс-нардепа будут заочно судить за нападение на посольство РФ в Киеве. О регистрации дела говорится в материале на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.