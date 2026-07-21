Склад полимерных материалов горит в Ленобласти

Крупный пожар произошёл в Ленинградской области. Речь идёт о возгорании на складе полимерных материалов во Всеволожске.
«В Ленинградской области ликвидируют пожар на производстве полимерных материалов. По предварительной информации, площадь пожара составляет 5 900 квадратных метров», — сказано в релизе, который распространило МЧС.
На тушении пожара задействованы более 50 сотрудников МЧС, также привлечены 20 единиц техники.
Ранее в белорусском Гродно ночью случился пожар в психиатрическом отделении областного клинического центра «Психиатрия-наркология», спасенные пациенты получили ожоги до 40% тела.
Тем временем пять человек спасли из пожара в Доходном доме Заславского в центре Петербурга. Подробности здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что во Франции зафиксировано около 20 крупных природных пожаров, шесть из них признаны критическими.