В Башкирии мужчина разбил машину бывшей жены на глазах у полиции

Пострадавшая Венера дала комментарий изданию Mash Batash. Женщина пояснила, что прекратила отношения с Нафисом два с половиной года назад. Причиной разрыва стали регулярные злоупотребления алкоголем и физическое насилие со стороны мужчины. Их общий шестилетний сын остался проживать с матерью в селе Мраково.