Тело утонувшего 11-летнего мальчика найдено в Приморье, возбуждено дело

Следственные органы Следственного комитета России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели 11‑летнего мальчика в результате утопления в притоке реки Уссури в Кировском районе региона по части 1 статьи 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщил Telegram‑канал «Следком Приморья», опубликовавший информацию о трагедии и ходе процессуальной проверки.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», днем 19 июля ребенок купался в протоке Драгучина, являющейся левобережным притоком реки Уссури, на участке местности у левого берега водоема в районе поселка Горные Ключи Кировского района Приморья.
Во время нахождения в воде мальчика унесло течением, он не смог самостоятельно выбраться на берег и утонул, после чего начались поиски тела. Позже его обнаружили и извлекли из реки.
Следователи регионального управления СК России провели осмотр места происшествия, зафиксировали обстановку на береговом участке протоки и назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно‑медицинскую, чтобы установить точную причину смерти ребенка и проверить наличие возможных сопутствующих факторов.
По информации Следственного комитета, в рамках возбужденного дела проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии, установление условий, которые могли способствовать гибели несовершеннолетнего, а также проверяется исполнение требований безопасности при пребывании детей у водоемов на территории Кировского района.