Корону и жизнь: бразильскую красавицу убили вместе с бойфрендом

На востоке Бразилии расследуют двойное убийство, жертвами которого стали известная в регионе модель и ее молодой человек. Тела обнаружили на обочине дороги в субботу, 18 июля.
Речь идет о городе Порту-Сегуру, расположенном в штате Баия. Погибшие — 30-летняя Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и ее 28-летний партнер Винисиус Соуза де Карвалью. На месте происшествия криминалисты насчитали семь стреляных гильз от пистолета. Помощь пострадавшим уже не требовалась — смерть наступила до прибытия медиков.
Как информирует издание Need To Know, следствие пока не предъявило обвинений и не произвело арестов. Однако оперативники отрабатывают версию, согласно которой пару могли похитить непосредственно перед расправой.
Мобильный телефон Кардиал был изъят экспертами — он находился рядом с телами. Смартфон ее спутника с места преступления исчез.
Погибшая была публичной персоной. Улиссиас выступала с огненными шоу и имела аудиторию в соцсетях, насчитывающую более 20 тысяч подписчиков. В 2021 году она одержала победу на местном конкурсе красоты в Порту-Сегуру, после чего ее узнаваемость в регионе выросла.
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