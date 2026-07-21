Корону и жизнь: бразильскую красавицу убили вместе с бойфрендом

Погибшая была публичной персоной. Улиссиас выступала с огненными шоу и имела аудиторию в соцсетях, насчитывающую более 20 тысяч подписчиков. В 2021 году она одержала победу на местном конкурсе красоты в Порту-Сегуру, после чего ее узнаваемость в регионе выросла.