Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехлетняя девочка погибла после падения из окна в Дагестане

Следственный отдел по городу Каспийск СУ СК России по Республике Дагестан организовал процессуальную проверку по факту гибели малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следственный отдел по городу Каспийск СУ СК России по Республике Дагестан организовал процессуальную проверку по факту гибели малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, 20 июля 2026 года малолетняя девочка 2022 года рождения, находясь в квартире одного из домов по улице Омарова в городе Каспийске, выпала из окна, расположенного на пятом этаже. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

4 июля в Ачинске Красноярского края четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома, его госпитализировали. По данным СМИ, ребенок не удержал равновесие, пока находился на подоконнике, и сорвался вниз. В момент происшествия его мать находилась на кухне.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше