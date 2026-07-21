Четырехлетняя девочка погибла после падения из окна в Дагестане

По предварительным данным, 20 июля 2026 года малолетняя девочка 2022 года рождения, находясь в квартире одного из домов по улице Омарова в городе Каспийске, выпала из окна, расположенного на пятом этаже. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении.