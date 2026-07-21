Четырехлетняя девочка погибла после падения из окна в Дагестане

Следственный отдел по городу Каспийск СУ СК России по Республике Дагестан организовал процессуальную проверку по факту гибели малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным, 20 июля 2026 года малолетняя девочка 2022 года рождения, находясь в квартире одного из домов по улице Омарова в городе Каспийске, выпала из окна, расположенного на пятом этаже. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении.
В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.
4 июля в Ачинске Красноярского края четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома, его госпитализировали. По данным СМИ, ребенок не удержал равновесие, пока находился на подоконнике, и сорвался вниз. В момент происшествия его мать находилась на кухне.