Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о массовом отравлении в Турции

Роспотребнадзор в связи с появлением сведений о массовом отравлении россиян в Турции направил запрос в министерство здравоохранения этой республики и Ассоциацию туроператоров РФ (АТОР), сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в одном из турецких пятизвездочных отелей отравились туристы из России. У них появились симптомы острого отравления и бактериальной инфекции.
«Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия», — сказано в публикации на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что в обращении содержится просьба к турецкой стороне предоставить официальные данные по итогам расследования случившегося. Кроме того, Роспотребнадзор хочет получить оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической обстановки.
Напомним, 18 июля стало известно, что на территории одной из баз отдыхав Ставропольском крае произошло массовое отравление. В больницу попали более 50 человек. Предварительной причиной произошедшего назвали возбудитель сальмонеллеза.