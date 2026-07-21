В Ленинградской области на заводе по производству полимеров произошёл пожар

Пожар на предприятии по производстве полимерных материалов произошёл в городе Всеволожске Ленинградской области, его удалось локализовать, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
«Пожар локализован на площади 5,9 тысячи квадратных метров», — отметило подразделение федерального ведомства в своём канале на платформе «Макс».
Тушение затруднено из-за высокой пожарной нагрузки и сильного ветра.
Напомним, 19 июля стало известно, что в Москаленском районе Омской области произошёл пожар. Инцидент случился в селе Элита. В результате происшествия погибли 5-летний ребенок и его 63-летняя бабушка. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.