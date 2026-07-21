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В Ленинградской области на заводе по производству полимеров произошёл пожар

Пожар на заводе по производству полимеров в Ленинградской области локализовали на площади 5,9 тысячи квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

Пожар на предприятии по производстве полимерных материалов произошёл в городе Всеволожске Ленинградской области, его удалось локализовать, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

«Пожар локализован на площади 5,9 тысячи квадратных метров», — отметило подразделение федерального ведомства в своём канале на платформе «Макс».

Тушение затруднено из-за высокой пожарной нагрузки и сильного ветра.

Напомним, 19 июля стало известно, что в Москаленском районе Омской области произошёл пожар. Инцидент случился в селе Элита. В результате происшествия погибли 5-летний ребенок и его 63-летняя бабушка. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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