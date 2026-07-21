В Ленинградской области ликвидировали открытое горение на предприятии

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Открытое горение на производстве полимерных материалов в Ленинградской области, где тушили пожар на площади 5,9 тысячи «квадратов», ликвидировано, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
В ночь на вторник на производстве полимерных материалов во Всеволожске Ленинградской области произошел крупный пожар. Возгорание было локализовано на площади 5,9 тысячи квадратных метров.
«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении регионального главка МЧС в канале на платформе «Макс».
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