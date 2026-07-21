Крупный пожар на производстве во Всеволожске охватил 5900 квадратов

Площадь возгорания достигла 5900 квадратных метров. На борьбу с огнём выехали более 50 спасателей. Они используют 20 единиц специальной техники.
Пожар на предприятии во Всеволожске. Видео © МЧС Ленинградской области.
«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и сильный ветер», — отметили в пресс-службе регионального МЧС.
Сейчас пожарные локализовали огонь на всей площади. Работа бригад идёт непросто. Этому мешает высокая пожарная нагрузка внутри здания и порывы сильного ветра.
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