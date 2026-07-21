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ВСУ обстреляли Белгород ракетами, жертв нет

Украинские военные атаковали Белгород и Белгородский округ ракетами. Предварительные данные говорят об отсутствии пострадавших среди местных жителей. Такую информацию распространил оперативный штаб региона в «Максе».

Источник: Life.ru

«ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет», — указали в сообщении.

Представители оперштаба уточнили детали происходящего. Сейчас аварийные и оперативные службы проверяют территорию. Специалисты изучают последствия атаки на земле и фиксируют возможные повреждения.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомойку на Рабочей улице в Белгороде. Этот инцидент унёс жизнь одного мужчины. Ещё десять человек получили различные ранения. Врачи констатировали смерть пострадавшего на месте происшествия. Двое раненых находятся в тяжёлом состоянии. Медики доставили всех пациентов в городскую больницу для оказания помощи.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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