ВСУ обстреляли Белгород ракетами, жертв нет

Ранее украинский беспилотник атаковал автомойку на Рабочей улице в Белгороде. Этот инцидент унёс жизнь одного мужчины. Ещё десять человек получили различные ранения. Врачи констатировали смерть пострадавшего на месте происшествия. Двое раненых находятся в тяжёлом состоянии. Медики доставили всех пациентов в городскую больницу для оказания помощи.