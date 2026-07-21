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Холодильник загорелся в кафе на цокольном этаже жилого дома в Приморье

Из дверей и окон заведения шел густой дым.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске на улице Советской произошло возгорание в кафе. Заведение расположено в цокольном помещении многоквартирного дома. Тушить пламя оперативно приехали пожарные. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

На момент прибытия специалистов из двери, окна и вентиляционной вытяжки общественного питания шел густой дым. Оказалось, что в кухонном помещении горел холодильник. Возгорание успешно ликвидировали на площади около пяти квадратных метров, не дав огню перекинуться на соседние комнаты.

«Причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, помощь медиков никому не потребовалась. В настоящее время пламя на территории общепита полностью потушено, угрозы для жильцов многоквартирного дома нет.

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