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Сразу в нескольких регионах РФ объявили угрозу ракетной атаки

В Ставропольском крае, Курской, Орловской, Самарской областях и еще нескольких регионах РФ в ночь на вторник, 21 июля, объявили угрозу ракетной атаки.

В Ставропольском крае, Курской, Орловской, Самарской областях и еще нескольких регионах РФ в ночь на вторник, 21 июля, объявили угрозу ракетной атаки.

Соответствующие сообщения опубликовали губернаторы в своих социальных сетях.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена ракетная опасность», — написал в MAX в 3.09 мск Владимир Владимиров.

Он попросил жителей укрыться в помещениях без окон с несущими стенами и следить за передаваемыми сообщениями.

Аналогичные предупреждения следом выпустили губернаторы Орловской и Самарской областей.

Жителей Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Липецкой, Калужской, Астраханской областей и Татарстана уведомили об угрозе через приложение МЧС России.

В настоящее время в Курской и Орловской областях режим ракетной опасности отменен.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли этой ночью ракетный удар по Белгороду и одноименному округу. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы сейчас уточняют информацию о последствиях.

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