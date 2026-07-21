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Белгород подвергся ракетному обстрелу

Вооруженные силы Украины нанесли новые ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил оперативный штаб региона.

Вооруженные силы Украины нанесли новые ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил оперативный штаб региона.

По предварительной информации, пострадавших нет. В оперштабе добавили, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях атаки.

В 2:27 мск ракетную опасность объявили в Шебекинском округе, в 2:31 мск — в Белгороде и Белгородском районе. Предупреждение об опасности отменено в 2:47 мск.

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