Белгород подвергся ракетному обстрелу

Вооруженные силы Украины нанесли новые ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил оперативный штаб региона.
По предварительной информации, пострадавших нет. В оперштабе добавили, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях атаки.
В 2:27 мск ракетную опасность объявили в Шебекинском округе, в 2:31 мск — в Белгороде и Белгородском районе. Предупреждение об опасности отменено в 2:47 мск.
Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.Читать дальше