У побережья Флориды сформировался тропический шторм «Берта»

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Тропический шторм, получивший название «Берта», сформировался в восточной части Мексиканского залива. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
По его данным, «Берта» находится примерно в 180 км от города Панама-Сити в штате Флорида. Шторм движется на северо-запад со скоростью около 6 км/ч, максимальная устойчивая скорость ветра в пределах стихии составляет порядка 65 км/ч.
По расчетам метеорологов, основной удар стихии с резким подъемом уровня воды в прибрежных зонах может прийтись на Флориду и Алабаму в течение двух дней. Помимо этого, в затронутых штормом районах может выпасть до 200 мм осадков, из-за чего вероятны подтопления.