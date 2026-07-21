У побережья Флориды сформировался тропический шторм «Берта»

По расчетам метеорологов, основной удар стихии с резким подъемом уровня воды в прибрежных зонах может прийтись на Флориду и Алабаму в течение двух дней. Помимо этого, в затронутых штормом районах может выпасть до 200 мм осадков, из-за чего вероятны подтопления.