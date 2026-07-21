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У побережья Флориды сформировался тропический шторм «Берта»

Он находится примерно в 180 км от города Панама-Сити, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Тропический шторм, получивший название «Берта», сформировался в восточной части Мексиканского залива. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, «Берта» находится примерно в 180 км от города Панама-Сити в штате Флорида. Шторм движется на северо-запад со скоростью около 6 км/ч, максимальная устойчивая скорость ветра в пределах стихии составляет порядка 65 км/ч.

По расчетам метеорологов, основной удар стихии с резким подъемом уровня воды в прибрежных зонах может прийтись на Флориду и Алабаму в течение двух дней. Помимо этого, в затронутых штормом районах может выпасть до 200 мм осадков, из-за чего вероятны подтопления.

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