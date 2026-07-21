Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 человек спасли из горящей многоэтажки в Приморье

До прибытия сотрудников МЧС здание самостоятельно покинули два десятка жильцов.

Источник: Комсомольская правда

Утром на телефон пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в многоквартирном доме на улице Невельского. Через пять минут на место приехали сотрудники МЧС России. В пятом подъезде на восьмом этаже вспыхнула кухня. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

До прибытия расчетов из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей. На момент, когда специалисты оказались на месте, из окон квартиры шел густой дым, а в самом подъезде наблюдалось сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы было спасено 11 человек.

Также из горящего помещения при помощи специального спасательного устройства вызволили одну женщину. Серьезных ожогов она не получила, поэтому помощь врачей не понадобилась.

«На момент прибытия пожарных, из окон квартиры на 8 этаже в пятом подъезде шел густой дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Всего в тушении задействовано 4 единицы техники и 19 человек личного состава», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание локализовано на площади около 10 квадратных метров. Тушение в жилом здании продолжается, пожарные проливают конструкции.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше