В Британии предъявили обвинение в убийстве экс-депутата Энн Уиддикомб

Королевская прокурорская служба Британии (CPS) предъявила обвинение в убийстве бывшего депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Энн Уиддикомб, по делу проходит 28-летний Джошуа Керри, сообщили в ведомстве.
Житель города Ротерем (центральная часть Англии) предстанет перед судом 21 июля. Отмечается, что полиция продолжает искать возможные мотивы преступления, включая политические или террористические.
Напомним, 78-летнюю Уиддикомб нашли мёртвой 9 июля в её доме в деревне Хэйтор (юго-запад Англии). По данным полиции, нападение на экс-депутата было совершено 8 июля. Сначала правоохранительные органы задержали другого подозреваемого. На следующий день его отпустили.
Позже был задержан Джошуа Керри. Его также подозревают в совершении и подготовке к террористическим актам или подстрекательстве к ним. Уиддикомб с 2023 года входила в Reform UK. Она поддерживала выход Британии из ЕС, призвала вернуть смертную казнь для убийц и выступала против пропаганды ЛГБТ* в школах.
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