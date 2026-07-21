В Британии предъявили обвинение в убийстве экс-депутата Энн Уиддикомб

Позже был задержан Джошуа Керри. Его также подозревают в совершении и подготовке к террористическим актам или подстрекательстве к ним. Уиддикомб с 2023 года входила в Reform UK. Она поддерживала выход Британии из ЕС, призвала вернуть смертную казнь для убийц и выступала против пропаганды ЛГБТ* в школах.