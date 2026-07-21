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Пострадавшим от землетрясения семьям в Венесуэле передели 200 квартир

Жилые помещения в жилом комплексе Cuidad Tiuna готовы к заселению, сообщили в аппарате уполномоченного президента.

КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Первые 200 квартир были переданы в Венесуэле семьям, потерявшим жилье в результате разрушительного землетрясения. Уполномоченный президент Делси Родригес возглавила церемонию, которую транслировал телеканал Venezolana de Televisi? n.

Квартиры в жилом комплексе Cuidad Tiuna венесуэльской столицы полностью готовы к заселению. «Предоставляя жилые помещения, национальное правительство вновь подтверждает приверженность делу оказания конкретной и достойной помощи лицам, пострадавшим от чрезвычайного бедствия», — подчеркнула пресс-служба уполномоченного президента.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей примерно в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По данным на 20 июля, погибли 5 208 человек, 16 740 получили ранения, 17 907 лишились крова, полностью разрушено 190 зданий, 856 значительно повреждены. 23 820 человек размещены в 107 временных лагерях. В ходе поисковых операций были спасены 6 462 человека. После землетрясения было зарегистрировано 1 388 афтершоков.

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