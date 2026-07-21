В Одессе и Харьковской области прогремели мощные взрывы

В Одессе произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
«В Одессе звучат взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, в Харьковской области прогремели новые взрывы. По данным телеканала, речь идёт о серии взрывов. Они произошли в Харькове и в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Харьковской и Сумской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, по данным Минобороны РФ, военные нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.