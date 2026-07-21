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В ДНР мародёр из ВСУ не смог отправить украденные ворота почтой

Солдат украинской армии попытался отправить украденные кованые ворота. Он обратился в отделение логистической компании «Новая почта» в городе Родинское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил местный житель Роман Красильников.

«Один тип где-то кованые ворота снял, пытался отправить “Новой почтой”. Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем», — приводит слова мужчины РИА «Новости».

Свидетель отметил регулярные случаи грабежей со стороны бойцов ВСУ. Мародёры массово отправляли чужие вещи домой. В посылках часто оказывались даже бытовые холодильники. Из-за этого сотрудники службы доставки ввели строгое правило: теперь курьеры требуют у украинских солдат документы из магазина, которые подтверждают законную покупку отправляемого имущества.

Ранее на территории Украины произошла кража 16 FPV-дронов. Оборудование произвела компания «Генерал Черешня». Дроны пропали из воинской части. Следствие подозревает в организации преступления сержанта. Этот военнослужащий занимал должность старшего боевого медика роты беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.