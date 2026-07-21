В ДНР мародёр из ВСУ не смог отправить украденные ворота почтой

Свидетель отметил регулярные случаи грабежей со стороны бойцов ВСУ. Мародёры массово отправляли чужие вещи домой. В посылках часто оказывались даже бытовые холодильники. Из-за этого сотрудники службы доставки ввели строгое правило: теперь курьеры требуют у украинских солдат документы из магазина, которые подтверждают законную покупку отправляемого имущества.