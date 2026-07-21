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В Хабаровском крае подтоплены участки автодорог и взлетно-посадочной полосы

На реках Охотского округа местами спадает уровень воды, отметили в ГУ МЧС.

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Подтопления из-за подъема уровня рек после дождей отмечаются в населенных пунктах на севере Хабаровского края, в воде дворы, дороги и взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на утро 21 июля, на территории Хабаровского края в пяти населенных пунктах подтоплено 12 приусадебных участков, шесть участков автодорог, один участок взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

Полоса из-за дождей подтоплена в поселении Аян в Аяно-Майском районе на севере края. Аэропорт закрыт с прошлой недели.

На реках Охотского округа отмечается местами спад уровней воды. В трех населенных пунктах (село Резиденция, поселок Новое Устье, село Арка) подтопленными остаются 12 приусадебных участков и три участка внутрипоселковых дорог. Также в воде три дороги регионального значения. Силами администрации округа проводится мониторинг паводковой обстановки. В округе ввели ограничения для всех видов транспорта на региональных автодорогах — «подъезд к поселку Морской», «подъезд к аэропорту рабочий поселок Охотск» на участке с 7 по 13 км, «подъезд к селу Арка» на участке с 8 по 14 км.

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