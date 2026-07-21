В Хабаровском крае подтоплены участки автодорог и взлетно-посадочной полосы

На реках Охотского округа отмечается местами спад уровней воды. В трех населенных пунктах (село Резиденция, поселок Новое Устье, село Арка) подтопленными остаются 12 приусадебных участков и три участка внутрипоселковых дорог. Также в воде три дороги регионального значения. Силами администрации округа проводится мониторинг паводковой обстановки. В округе ввели ограничения для всех видов транспорта на региональных автодорогах — «подъезд к поселку Морской», «подъезд к аэропорту рабочий поселок Охотск» на участке с 7 по 13 км, «подъезд к селу Арка» на участке с 8 по 14 км.