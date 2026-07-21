Пострадавшие от землетрясения в Венесуэле получили 200 квартир

По данным местных СМИ, квартиры в жилом комплексе в столице Венесуэлы Каракасе готовы к заселению. Как отметили в пресс-службе президента Родригес, правительство страны «вновь подтверждает приверженность делу оказания конкретной и достойной помощи лицам, пострадавшим от чрезвычайного бедствия».
Напомним, что землетрясение произошло вечером 24 июня. Жертвами стихии стали 5 278 человек, полностью разрушено 190 зданий, еще свыше 850 получили значительные повреждения.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше