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Пострадавшие от землетрясения в Венесуэле получили 200 квартир

В Венесуэле семьям, которые лишились жилья из-за мощного землетрясения, были переданы первые 200 квартир.

Источник: Reuters

По данным местных СМИ, квартиры в жилом комплексе в столице Венесуэлы Каракасе готовы к заселению. Как отметили в пресс-службе президента Родригес, правительство страны «вновь подтверждает приверженность делу оказания конкретной и достойной помощи лицам, пострадавшим от чрезвычайного бедствия».

Напомним, что землетрясение произошло вечером 24 июня. Жертвами стихии стали 5 278 человек, полностью разрушено 190 зданий, еще свыше 850 получили значительные повреждения.

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