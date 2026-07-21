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В Новосибирске спасатели вытащили из Оби девочку, которую уносило течением

Матросы-спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы предотвратили трагедию. Подробности сообщили в пресс-службе МАСС Новосибирска.

Источник: Сиб.фм

Во время дежурства на Бугринском пляже они заметили девочку 2013 года рождения, которую течение стремительно уносило от берега. Как позже выяснилось, ребёнок практически не умел плавать, что делало ситуацию особенно опасной.

Профессионализм и мгновенная реакция спасателей дали о себе знать — они бросились в воду и буквально за считанные секунды вытащили девочку. К счастью, всё обошлось без последствий, и ребёнка передали родителям.

В МАСС напомнили родителям, что находясь у воды, необходимо постоянно следить за своими детьми. Вода ошибок не прощает, и даже мелководье может стать смертельно опасным.