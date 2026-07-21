Осужденные за вымогательства у топ-менеджера Ростеха обжаловали приговоры

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Предприниматель Антон Сафонов и пенсионер Эдуард Щуренков обжаловали свои приговоры по делу о вымогательстве в Telegram-каналах более 23,5 млн рублей у топ-менеджеров Ростеха, «Россетей» и основателя компании Yota. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.
«Суд зарегистрировал апелляционные жалобы на приговор в отношении Сафонова А. В. Зарегистрирована апелляционная жалоба на приговор в отношении Щуренкова Э. В.», — указано в документе. Дата рассмотрения апелляционных жалоб пока не назначена.
Хамовнический суд Москвы приговорил Сафонова к 6 годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей, а Щуренкова — к 3 годам колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей. Последний, находившийся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, был взят под стражу в зале суда.
После оглашения приговора защита осужденных сообщила ТАСС о намерение обжаловать обвинительный приговор. Адвокат Сафонова отметил, что причастность его клиента «не подтверждается показаниями свидетелей по делу». Вместе с тем суд изменил категорию вмененных фигурантам дела преступлений «с особо тяжкого на тяжкое». Они признаны виновными в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Представители одного из потерпевших — топ-менеджера Ростеха Василия Бровко — сочли решение «гуманным и справедливым». Как отметила в беседе с ТАСС адвокат Александра Панкова, «суд услышал потерпевших и учел все то, что Василий Бровко указал в своем письме, при вынесении приговора».
Судебный процесс по просьбе потерпевшей стороны проходил в закрытом от СМИ режиме. Потерпевшими по делу признаны Бровко, гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин и основатель компании Yota Альберт Авдолян.