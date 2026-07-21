Осужденные за вымогательства у топ-менеджера Ростеха обжаловали приговоры

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Предприниматель Антон Сафонов и пенсионер Эдуард Щуренков обжаловали свои приговоры по делу о вымогательстве в Telegram-каналах более 23,5 млн рублей у топ-менеджеров Ростеха, «Россетей» и основателя компании Yota. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.