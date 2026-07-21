Хабаровчанин застрелил соседа из самодельного оружия

Следствие установило, что убийство произошло вечером 16 июля во дворе дома на улице Тихоокеанской. Двое соседей распивали спиртное на лавочке. В процессе возникла ссора, мужчины подрались. Злоумышленник сбегал домой за самодельным оружием и выстрелил обидчику в грудь. Сосед погиб на месте, а подозреваемый отправился к себе.