Хабаровчанин застрелил соседа из самодельного оружия

В Хабаровске 59-летний местный житель задержан по обвинению в убийстве знакомого. Мужчина застрелил соседа во дворе дома.
Как сообщили в следкоме региона, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
Следствие установило, что убийство произошло вечером 16 июля во дворе дома на улице Тихоокеанской. Двое соседей распивали спиртное на лавочке. В процессе возникла ссора, мужчины подрались. Злоумышленник сбегал домой за самодельным оружием и выстрелил обидчику в грудь. Сосед погиб на месте, а подозреваемый отправился к себе.
На время следствия обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются подробности произошедшего.