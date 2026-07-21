Не дошел сто метров: раскрыты жуткие детали гибели ребенка на Эльбрусе

40-летний отец и его 11-летний сын шли на штурм восточной вершины Эльбруса — высота 5621 метр. Они были в связке, как и положено опытным альпинистам. Но на отметке около 4200 метров произошло непоправимое.
По предварительным данным, срыв произошёл из-за обрыва страховочного каната. В какой-то момент мальчик подвернул ногу и схватился за трос — крепление не выдержало, и они рухнули вниз. Отец получил множественные травмы: переломы рёбер и обеих ног. Ребёнок погиб на месте.
Спасатели обнаружили их только поздно вечером. Из-за темноты и плохой погоды эвакуацию перенесли на следующее утро. 20 июля вертолёт доставил пострадавшего мужчину и тело его сына в посёлок Терскол.
После эвакуации отец отказался от госпитализации. По данным минздрава Кабардино-Балкарии, он самостоятельно передвигался и уехал в Нальчик, где его ждали следователи.
Сто метров до триумфа.
У трагичной истории был пролог. В сентябре прошлого года отец и сын уже пытались покорить Эльбрус. Тогда они штурмовали западную вершину высотой 5642 метра. Они поднялись до отметки 5560 метров — до заветной цели оставалось всего сто метров по высоте и триста по горной тропе. Но мальчику стало плохо, и они развернулись.
Та неудача стала для них мотивацией. В этом году они вернулись, чтобы закончить начатое. Но в итоге поход обернулся гибелью мальчика.
Семья жила в Ставропольском крае, перебравшись туда из Донецка. Мальчик учился в школе и увлекался альпинизмом.
Гипоксия неблагоприятна для растущего организма.
Можно ли вести 11-летнего ребёнка на высоту более пяти тысяч метров? Ответ на этот вопрос aif.ru дал опытный альпинист Григорий Жежа.
«Гипоксия, которая возникает на большой высоте в горах, особенно неблагоприятна для растущего детского организма. Это может пагубно влиять на формирование соматических связей в головном мозге и привести к другим негативным последствиям», — пояснил он.
Кислородное голодание на высоте — это серьёзное испытание даже для взрослого тренированного организма. Для ребёнка, чей мозг и тело ещё формируются, такие нагрузки могут быть смертельно опасны. И дело не только в острых состояниях вроде горной болезни — последствия могут быть отложенными и необратимыми.
В МЧС подтвердили, что они не дали бы одобрение на восхождение с 11-летним ребёнком. Однако маршрут отца и сына не был зарегистрирован. Формально они не являлись туристической группой, а значит, у них не было обязанности согласовывать своё восхождение.
Что грозит отцу.
Адвокат Андрей Алешкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что может грозить мужчине.
«Самого по себе факта, что маршрут не зарегистрировали в МЧС, недостаточно для уголовной ответственности. Но следствие будет смотреть глубже — на то, как именно сложились обстоятельства и какие решения принял отец», — сказал он.
По словам Алешкина, если будут найдены соответствующие доказательства, против отца могут возбудить уголовное дело по двум статьям.
«Какие статьи могут рассмотреть? В такой ситуации правоохранители в первую очередь будут искать признаки причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), если будет доказано, что действия отца создали реальную угрозу», — уточнил адвокат.
Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил руководителю следственного управления по Кабардино-Балкарии доложить о ходе проверки.
«Сейчас у нас проходит проверка. В отношении отца пока никакого процессуального статуса нет», — сообщил 20 июля aif.ru старший помощник руководителя следственного управления полковник юстиции Мурат Багов.