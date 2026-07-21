Беглого нотариуса Садретдинова экстрадировали из Таиланда в Россию

Кроме того, бывший адвокат был одним из обвиняемых по делу об убийстве главреда Forbes Пола Хлебникова, которого застрелили в Москве в 2004 году. В 2006 году присяжные оправдали Садретдинова, однако расследование этого дела до сих пор не завершено.