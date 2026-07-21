Таиланд экстрадировал в Россию бывшего нотариуса по делу «черных» риелторов

Еще в 2020 году в столице завершилось расследование уголовного дела в отношении семи участников преступной группы, которые занимались мошенничеством в сфере недвижимости. По версии следствия, Рафаэль Хамидуллин и Фаиль Садретдинов организовали преступную группу, участники которой для получения нелегального дохода изготавливали поддельные документы и обманным путем приобретали права на объекты недвижимости.