Таиланд экстрадировал в Россию бывшего нотариуса по делу «черных» риелторов

Таиланд выдал России бывшего московского нотариуса и адвоката Фаиля Садретдинова, обвиняемого в организации преступного сообщества «черных» риелторов. Об этом во вторник, 21 июля, ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
— Таиланд экстрадировал в Россию находящегося в международном розыске Садтретдинова в рамках уголовного дела «черных» риелторов. Сейчас он находится в одном из столичных СИЗО, так как ранее был заочно арестован в Москве, — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, члены преступного сообщества убеждали одиноких пожилых москвичей или людей с пагубными привычками подписывать документы об отказе от права собственности на квартиры.
Садретдинов был одним из обвиняемых по делу об убийстве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Он также защищал в качестве адвоката бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицуллаева, который скрылся от суда перед оглашением приговора.
В одном производстве с делом Садретдинова соединены 18 уголовных дел, возбужденных с октября 2018 года по февраль 2020 года. Садретдинов ранее судим, вину не признает, говорится в сообщении.
Еще в 2020 году в столице завершилось расследование уголовного дела в отношении семи участников преступной группы, которые занимались мошенничеством в сфере недвижимости. По версии следствия, Рафаэль Хамидуллин и Фаиль Садретдинов организовали преступную группу, участники которой для получения нелегального дохода изготавливали поддельные документы и обманным путем приобретали права на объекты недвижимости.