4-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Иркутске

Прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки сотрудников полиции. Добавим, что с начала 2026 года на территории региона зарегистрировано 10 случаев падения несовершеннолетних из окон.