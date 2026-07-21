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4-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Иркутске

Ребенок находится под наблюдением медиков в больнице.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Иркутской области

IrkutskMedia, 21 июля. 4-летняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Иркутске. Инцидент произошел 18 июля. Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с высоты. В момент происшествия родители находились в соседней комнате.

Как сообщали в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры региона, девочку доставили в больницу с различными травмами. Ей оказывается необходимая помощь. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

Прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки сотрудников полиции. Добавим, что с начала 2026 года на территории региона зарегистрировано 10 случаев падения несовершеннолетних из окон.