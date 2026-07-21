В Липецке горят производственные объекты

В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, площадь пожара составляет около 2,5 тыс. кв. м.
«Информация о причинах возникновения пожара и пострадавших уточняется», — написал господин Артамонов. Он уточнил, что к месту пожара направились дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений.
С начала ночи в Липецкой области дважды объявляли ракетную опасность. Кроме того, в регионе действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА.
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