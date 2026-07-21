Число погибших при крушении парома у берегов Гайаны увеличилось до 27

Количество погибших в результате крушения парома у берегов Гайаны возросло до 27, заявил премьер-министр Марк Филлипс.
Он уточнил, что ещё 83 человека пропали без вести.
«На данном этапе операции число спасённых, включая пассажиров и членов экипажа, составляет 69 человек. На настоящий момент обнаружены 27 тел», — сказал Филлипс.
Он отметил, что паром обнаружили на морском дне в девяти морских милях от побережья Девоншир-Касл.
К поисково-спасательной операции присоединились 15 водолазов из Франции.
Напомним, паром со 116 пассажирами на борту перевернулся и затонул у берегов Гайаны. По данным BBC, судно MV Barima направлялось из столицы страны Джорджтауна в Порт-Кайтуму, когда перевернулось в районе Айрон-Пант.