В Липецке вспыхнул пожар на территории производственных объектов

Пожар вспыхнул на открытой площадке на территории производственных объектов в Липецке, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
«В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке», — написал губернатор в своём канале на платформе «Макс».
Он отметил, что площадь распространения огня составила примерно 2,5 тысячи квадратных метров. Для тушения пожара к месту направили дополнительные силы и средства. Задействованы все оперативные службы.
Информация о причинах инцидента и пострадавших уточняется.
Напомним, ранее стало известно о пожаре, который вспыхнул на предприятии по производству полимерных материалов в городе Всеволожске Ленинградской области. Распространение огня удалось локализовать на площади 5,9 тысячи квадратных метров.