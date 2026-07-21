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В Липецке вспыхнул пожар на территории производственных объектов

Площадь пожара, который тушат в Липецке на территории производственных объектов, составляет примерно 2,5 тысячи квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

Пожар вспыхнул на открытой площадке на территории производственных объектов в Липецке, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

«В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке», — написал губернатор в своём канале на платформе «Макс».

Он отметил, что площадь распространения огня составила примерно 2,5 тысячи квадратных метров. Для тушения пожара к месту направили дополнительные силы и средства. Задействованы все оперативные службы.

Информация о причинах инцидента и пострадавших уточняется.

Напомним, ранее стало известно о пожаре, который вспыхнул на предприятии по производству полимерных материалов в городе Всеволожске Ленинградской области. Распространение огня удалось локализовать на площади 5,9 тысячи квадратных метров.