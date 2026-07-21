В Хабаровском крае не зафиксировали лесные пожары

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования не фиксируют возгораний на территории Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
«Лесных пожаров не зарегистрировано», — сообщили в министерстве.
Всю прошлую неделю очаги фиксировали на севере края. Пожарами были охвачены территории Аяно-Майского района, все возгорания находились в зоне контроля на значительном удалении от объектов экономики и населенных пунктов — их не тушили.
Горели также земли заповедника «Джугджурский». Там было два очага, последний перестал регистрироваться на выходных. Еще один пожар на прошлой неделе отмечали в районе имени Полины Осипенко. Большинство очагов возникло из-за сухих гроз.
Всего с начала пожароопасного сезона в крае зарегистрировали 269 лесных пожаров на общей площади 188,7 тыс. га.