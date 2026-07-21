В Липецке горит производственная площадка, идет тушение пожара

Под утро 21 июля в Липецке зафиксировали возгорание на открытой площадке на территории производственных объектов. Они расположены по улице Передельческой. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратов. Так оповестил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на канале в «Макс».
Он отметил, что причины пожара уточняются. О пострадавших пока информации нет. Пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации возгорания.
«В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке», — сообщил Игорь Артамонов.
В Липецкой области 19 июля в городе Усмань произошло ДТП. Пострадали два молодых человека. За рулем автомобиля находился 21-летний водитель. Мопедом управлял 17-летний подросток. Травмы получили водитель и 16-летний пассажир мопеда.