В Липецке горит производственная площадка, идет тушение пожара

Под утро 21 июля в Липецке зафиксировали возгорание на открытой площадке на территории производственных объектов. Они расположены по улице Передельческой. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратов. Так оповестил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на канале в «Макс».