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В Липецке горит производственная площадка, идет тушение пожара

Площадь возгорания на производственном объекте в Липецке составила 2,5 тысячи квадратов.

Источник: Комсомольская правда

Под утро 21 июля в Липецке зафиксировали возгорание на открытой площадке на территории производственных объектов. Они расположены по улице Передельческой. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратов. Так оповестил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на канале в «Макс».

Он отметил, что причины пожара уточняются. О пострадавших пока информации нет. Пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации возгорания.

«В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке», — сообщил Игорь Артамонов.

В Липецкой области 19 июля в городе Усмань произошло ДТП. Пострадали два молодых человека. За рулем автомобиля находился 21-летний водитель. Мопедом управлял 17-летний подросток. Травмы получили водитель и 16-летний пассажир мопеда.