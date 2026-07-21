Обнимала свой «Харлей» до конца: известная байкерша Соната погибла в ДТП

Трагическая новость потрясла российское мотосообщество и многочисленных подписчиков популярного блогера. Известная байкерша Соната, мать двоих сыновей, разбилась насмерть в ДТП на своем любимом мотоцикле. Обстоятельства аварии остаются загадочными, близкие ищут свидетелей.
Последний заезд: что известно о трагедии в Стройгородке.
Смертельное ДТП произошло в ростовском микрорайоне Стройгородок недалеко от мемориала «Авиаторам всех поколений». Известную байкершу Сонату (настоящее имя — София Г.) спасти не смогли. Полиция продолжает работу, восстанавливая картину трагедии. Роковое стечение обстоятельств оборвало жизнь яркой девушки, которая привыкла жить на полной скорости, но всегда оставалась предельно аккуратной за рулем.
«Считала другом и обнимала»: друг погибшей о роковой любви к «Харлею».
Для Софии мотоцикл был не просто средством передвижения или дорогой игрушкой. Это была настоящая страсть длиною в жизнь. В момент аварии она была на своем любимом мотоцикле, который считала своим другом, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru ее близкий друг.
«Соня увлеклась мотоциклами лет 15 назад. Была уверенным, аккуратным водителем. Свой “Харлей” очень любила, считала другом, никакой другой не хотела. Много фотографий, где Соня его обнимает. И они вместе были до конца. Не могу поверить, что ее нет», — поделился собеседник издания.
Эти слова раскрывают философию жизни Сонаты. Для нее «Харлей» был товарищем, с которым пройдены тысячи километров дорог, встречены сотни рассветов у моря и пережиты моменты свободы, доступной лишь настоящим мотоциклистам. Друзья и родные до сих пор отказываются верить в случившееся, прокручивая в голове вопрос: как такое могло произойти с человеком, который сроднился с дорогой?
Полиция и близкие ищут свидетелей.
Трагедия вызывает много вопросов. По словам друга погибшей, в настоящий момент продолжается расследование ДТП.
«Много непонятного. Сейчас и полиция, и мы ищем свидетелей аварии. Может быть, у кого-то из проезжавших мимо в тот момент водителей есть записи на видеорегистраторе, они бы очень пригодились», — сказал он.
Сейчас для следствия и семьи важен каждый штрих. Участок дороги у мемориала «Авиаторам всех поколений» не является самым аварийным в городе, поэтому причины ДТП вызывают особенно много вопросов. Любая запись с регистратора случайного очевидца может пролить свет на последние секунды жизни Сонаты.
Мама, путешественница, блогер: кем была Соната.
Но за образом дерзкой покорительницы дорог скрывалась глубокая, любящая и невероятно энергичная женщина. Погибшая Соната вела свой блог в соцсетях и активно делилась фотографиями. Накануне смерти она опубликовала подборку снимков, на которых была запечатлена за рулем машины и в шлеме на своем любимом мотоцикле. Никто из подписчиков не мог подумать, что этот жизнерадостный пост окажется прощальным.
В беседе с aif.ru друг Сонаты отметил, что она вела активный образ жизни, много путешествовала на своем любимом «Харлее». Она успевала совмещать, казалось бы, несовместимое: воспитание двоих сыновей, требующее колоссальной отдачи, и захватывающие мотопробеги по стране.
«Проехала наше черноморское побережье, Крым. Она любила путешествовать, любила жизнь. Стремилась успеть все. Очень любила сыновей, была самой прекрасной мамой», — поделился он.
Черноморские серпантины, крымские пейзажи — все это было частью ее натуры, не терпящей рамок и ограничений. Она жадно впитывала впечатления, стремясь показать детям пример безграничной любви к этому миру. В ее блоге не было места унынию, только яркие фотографии ее будней и путешествий.
Прощание с легендой ростовских дорог.
Сейчас семья Сонаты решает вопросы, связанные с погребением. Процедуры затягиваются из-за следственных действий, обязательных в случае гибели человека в дорожно-транспортном происшествии. По словам друга погибшей, пока точно неизвестно, когда пройдут церемония прощания и похороны.
«Ведется следствие, есть определенные процедуры. Предварительно похороны планируются в среду», — добавил собеседник издания.
Ростовское мотосообщество готовится проводить Сонату в последний путь с почестями, достойными королевы трассы. Рев десятков моторов станет реквиемом по девушке, которая до последнего вздоха оставалась верна своему железному другу. Ее история — это горькое напоминание о хрупкости жизни и о том, как важно ценить каждое мгновение, проведенное с теми, кого мы любим, и на тех трассах, которые зовут нас за горизонт.