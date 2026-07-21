Обнимала свой «Харлей» до конца: известная байкерша Соната погибла в ДТП

Эти слова раскрывают философию жизни Сонаты. Для нее «Харлей» был товарищем, с которым пройдены тысячи километров дорог, встречены сотни рассветов у моря и пережиты моменты свободы, доступной лишь настоящим мотоциклистам. Друзья и родные до сих пор отказываются верить в случившееся, прокручивая в голове вопрос: как такое могло произойти с человеком, который сроднился с дорогой?