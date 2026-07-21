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Покорившие Эмпайр российские руферы сменили адвоката после задержания в США

Российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау, оказавшиеся под следствием в США после проникновения на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг, сменили защитника. Теперь интересы пары в американском суде будет представлять адвокат Александра Конлон.

Источник: Life.ru

Сведения о новом представителе появились в судебных документах по делу. Ранее защитой Биркуса и Николау занимался адвокат Джейсон Крински, однако теперь в материалах процесса указана Конлон.

Новый адвокат работает в нью-йоркской юридической фирме Sher Tremonte. До этого она сотрудничала с другими крупными юридическими компаниями и занималась резонансными делами, включая процесс против организаторов марша неонацистов в Шарлотсвилле в 2017 году, передаёт ТАСС.

Российская пара стала фигурантами дела после акции на одном из самых известных небоскрёбов мира. В начале июля они поднялись на закрытый для посетителей шпиль здания высотой 443 метра, где Биркус сделал предложение Николау. После этого руферов задержала полиция Нью-Йорка. Им предъявили обвинения в незаконном проникновении на охраняемый объект и создании угрозы общественной безопасности. После первого судебного заседания пару освободили. Следующее слушание назначено на 24 августа.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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