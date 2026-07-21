Покорившие Эмпайр российские руферы сменили адвоката после задержания в США

Российская пара стала фигурантами дела после акции на одном из самых известных небоскрёбов мира. В начале июля они поднялись на закрытый для посетителей шпиль здания высотой 443 метра, где Биркус сделал предложение Николау. После этого руферов задержала полиция Нью-Йорка. Им предъявили обвинения в незаконном проникновении на охраняемый объект и создании угрозы общественной безопасности. После первого судебного заседания пару освободили. Следующее слушание назначено на 24 августа.