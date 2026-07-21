Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Ремесло в СИЗО читает роман Стендаля «Красное и черное»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Обвиняемый в распространении фейков о ВС РФ блогер Илья Ремесло в московском следственном изоляторе читает роман французского писателя Стендаля «Красное и черное», сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии.

Источник: © РИА Новости

В понедельник правозащитники посетили Ремесло в СИЗО-7 в Москве. Блогер содержится в восьмиместной камере, у него шесть соседей, отношения с ними, с его слов, нормальные.

Как рассказали в комиссии, в камере у Ремесло есть телевизор, холодильник, а также чайник.

«Жалоб на условия содержания от арестованного не последовало. Он сообщил правозащитникам, что сейчас читает “Красное и черное” Стендаля. Правозащитники объяснили ему, как он может выбрать себе еще книги», — рассказали в комиссии.

Ремесло задержали в Санкт-Петербурге в утром 17 июля, а затем доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал Ремесло до 16 сентября по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Вину блогер не признает, заявлял ранее агентству его адвокат Сергей Бадамшин.