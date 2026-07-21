Блогер Ремесло в СИЗО читает роман Стендаля «Красное и черное»

В понедельник правозащитники посетили Ремесло в СИЗО-7 в Москве. Блогер содержится в восьмиместной камере, у него шесть соседей, отношения с ними, с его слов, нормальные.
Как рассказали в комиссии, в камере у Ремесло есть телевизор, холодильник, а также чайник.
«Жалоб на условия содержания от арестованного не последовало. Он сообщил правозащитникам, что сейчас читает “Красное и черное” Стендаля. Правозащитники объяснили ему, как он может выбрать себе еще книги», — рассказали в комиссии.
Ремесло задержали в Санкт-Петербурге в утром 17 июля, а затем доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал Ремесло до 16 сентября по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Вину блогер не признает, заявлял ранее агентству его адвокат Сергей Бадамшин.