В Чили из-за непогоды погибли 10 человек

По словам Себриан, по меньшей мере четыре человека числятся пропавшими без вести. Известно о 17 раненых. «1 168 человек находятся в убежищах, в основном в Столичном округе, Атакаме и Кокимбо. 104 504 человека оказались отрезаны от остального мира, в основном в регионах Атакама и Кокимбо», — добавила она.