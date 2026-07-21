В Чили из-за непогоды погибли 10 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июля. /ТАСС/. Обильные осадки и штормовые ветры в Чили привели к гибели по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщила директор Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями южноамериканской страны Алисия Себриан.
«С сожалением вынуждены сообщить, что на сегодняшний день число погибших в результате прохождения атмосферного фронта в регионах от Атакамы до Араукании достигло 10», — сказала она на пресс-конференции.
По словам Себриан, по меньшей мере четыре человека числятся пропавшими без вести. Известно о 17 раненых. «1 168 человек находятся в убежищах, в основном в Столичном округе, Атакаме и Кокимбо. 104 504 человека оказались отрезаны от остального мира, в основном в регионах Атакама и Кокимбо», — добавила она.
В результате разгула стихии более 2 000 домов получили серьезные повреждения, 76 жилых зданий были разрушены. Без электроснабжения оказались 138 тыс. человек.
Из-за непогоды в Кокимбо и провинции Уаско в Атакаме было объявлено чрезвычайное положение.