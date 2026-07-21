Разгул стихии в Чили привёл к гибели 10 человек

В Чили жертвами обильных осадков и штормовых ветров стали не менее 10 человек. Об этом сообщила на пресс-конференции директор Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями Алисия Себриан. Стихия затронула регионы от Атакамы до Араукании.
По данным ведомства, еще четверо числятся пропавшими без вести, 17 человек получили ранения. В убежищах размещены 1168 граждан — в основном в Столичном округе, Атакаме и Кокимбо. При этом более 104 тысяч человек оказались отрезанными от внешнего мира.
Удар стихии привел к серьезным разрушениям. Свыше 2 тысяч домов получили повреждения, 76 жилых зданий разрушены полностью. Без электроснабжения остались 138 тысяч человек.
Из-за непогоды в регионах Кокимбо и провинции Уаско в Атакаме введен режим чрезвычайного положения. Спасательные службы продолжают работу.
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