Разгул стихии в Чили привёл к гибели 10 человек

По данным ведомства, еще четверо числятся пропавшими без вести, 17 человек получили ранения. В убежищах размещены 1168 граждан — в основном в Столичном округе, Атакаме и Кокимбо. При этом более 104 тысяч человек оказались отрезанными от внешнего мира.